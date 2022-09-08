مفاجأة.. السعودية تدخل سباق كأس العالم 2030 بـ”ملف مشترك”

كشفت تقارير إعلامية عَنّْ استعداد السعودية لتقديم ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030، تنضم إليه مصر واليونان.

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، أن السعودية تستعد للإعلان عَنّْ ملف مشترك مع مصر واليونان لاستضافة مونديال 2030، مع الإعلان الوشيك بعد محادثات حكومية رفِيْعة المستوى.

إذا فازت السعودية ومصر واليونان باستضافة كأس العالم 2030، فمن المرجح أن تقام البطولة خلال فصل الشتاء، على غرار مونديال 2022 فِيْ قطر، لتجنب ارتفاع درجات الحرارة.

تستعد قطر لاستضافة كأس العالم، فِيْ الفترة من 20 نوفمبر إلَّى 18 ديسمبر، على أن يستضيف استاد لوسيل نهائي المونديال.

ومن المقرر أن تصبح نسخة 2022 هِيْ النسخة الأخيرة التي تقام بمشاركة 32 فريقا، على أن يرتفع عدد الفرق إلَّى 48، ابتداء من نسخة 2026.

وكان المغرب قد رشح لاستضافة مونديال 2026 الذي سيشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة فِيْ تاريخ المونديال وهُو الرقم القياسي المشترك للدول الثلاث المستضيفة لنسخة 2026.

أفادت الأنباء أن إسبانيا والبرتغال تدرسان تقديم ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030، فِيْما يستعد المغرب لإعداد ملف لاستضافة المونديال.

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