مفاجأة.. السومة إلَّى هذا النادي الإماراتي

كشفت تقارير صحفِيْة، صباح الأحد، عَنّْ مصير المهاجم السوري عمر السومة، عقب أنباء رحيله عَنّْ الأهلي.

كثرت الأنباء عَنّْ مستقبل عمر السومة خلال الفترة الماضية، الذي طالب بمغادرة النادي الأهلي بعد هبوطه، فضلا عَنّْ مطالبته باستلام مستحقاته المالية.

ويستعد الأهلي حاليا للمشاركة فِيْ دوري الدرجة الأولى السعودي للمرة الأولى فِيْ تاريخه، بعد هبوطه من دوري المحترفِيْن الموسم الماضي.

يحدد الدوري الأصفر للصف الأول 6 لاعبين أجانب لكل فريق، الأمر الذي دفع إدارة الأهلي إلَّى تقليص عددها من 8 لاعبين محترفِيْن.

وأشار الإعلامي الرياضي، سامي القرشي، إلَّى أن عمر السومة كان قريباً من نادي الجزيرة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الجارية.

يشار إلَّى أن الأهلي يبدأ الاستعداد للموسم الجديد من الدوري الأصفر، بإخضاع جميع اللاعبين لفحوصات طبية، قبل السفر إلَّى تركيا لبدء التركيز تحت إشراف الأوروغواياني سيبولدي، الذي تم تجديده لموسم واحد.