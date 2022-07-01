مفاجأة.. الشاهد الوحيد بقضية مقتل شيماء جمال متورط فِيْ الجريمة

فِيْ مفاجأة مدوية كشفت عَنّْها التحقيقات، تورط الشاهد الوحيد فِيْ قضية مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال بالجريمة، حسبما أعلنت النيابة لامرأة مصرية.

واعترف الشاهد خلال التحقيق أن زوج شيماء المستشار أيمن حجاج أخبره أنه كان يفكر فِيْ قتلها قبل ارتكاب الجريمة لبعض الوقت فخططا لقتلها معًا.

وأشارت النيابة المصرية فِيْ بيان إلَّى أن الزوج والشاهد دفنا جثمان شيماء معًا بعد مقتلها، بعد أن وعد المتهم الأول زميله الثاني بمبلغ مالي فِيْ حالة مشاركته فِيْ الجريمة، ووافق على ذلك. ووجهت إليه تهمة الجاني الأصلي، مضيفًا “لذلك، قررت النيابة أن الحبس الاحتياطي للتحقيقات قيد النظر، كَمْا قررت المحكَمْة المختصة تمديد سجنه”.

وأشارت النيابة العامة إلَّى أنها اتبعت خط سير المتهمين فِيْ يوم الأحداث لفحص آلات المراقبة الخاصة بهم لضبطها ومراقبتها، وقامت بتفتيش أحد المنازل المناظرة، وفحصت سلسلة من الأجهزة الإلكترونية، بعضها. تم إتلافهم عمداً لإخفاء معلوماتهم، كَمْا قام بتفويض خبراء متخصصين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها.

استجوبت النيابة العامة الشاهد المتهم الذي أبلغ عَنّْ الجثة، وأرسلت مندوباً عَنّْ مديرية الطب الشرعي للقيام بالتوصيف التشريحي لجثة الضحية، وفحص الآثار البيولوجية الملتصقة ببعض الأشياء التي تم العثور عليها فِيْ مسرح الجريمة. .، واسأل شركات الاتصالات عَنّْ بيانات بعض العمليات من خلال شرائح هاتفِيْة محددة، وتحديد مناطقها الجغرافِيْة وقت وقوع الحادث، واستدعاء من لديه معلومات عَنّْ الحادث للاستماع إلَّى شهادتهم.

وأشار إلَّى أنه تم إخطاره يوم الخميس بالقبض على زوج الضحية تنفِيْذا للأمر بالقبض عليه وإحضاره، ويتم عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم المستشار أيمن حجاج المختبئ بمحافظة السويس شرق القاهرة، وذلك بفضل استخدام تقنيات أمنية حديثة من قبل أجهزة المباحث الجنائية، وتكثيف التحقيقات وجمع المعلومات وفق التفويض القضائي الصادر. لاعتقاله وإحضاره.

وكان القاضي مختبئًا فِيْ إحدى مزارع محافظة السويس يستعد للهروب من البلاد، وانتقل خلال الفترة الأخيرة بين مختلف المحافظات، وهِيْ القاهرة والقليوبية والإسكندرية، ليختبئ هناك حتى تم القبض عليه أخيرًا فِيْ محافظة السويس.