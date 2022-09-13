مفاجأة.. الشباب يخطف نجم النصر رسميا

كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، أن مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، أتم رسميا توقيع الاتفاق مع نجم نادي النصر.

وكتب أحمد العجلان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” صباح اليوم الثلاثاء “تمكن نادي الشباب من تجنيد المهاجم أحمد نمازي (مواليد 2004) من النصر”.

وأضاف الإعلامي المعروف “تعاقد الشباب مع مهاجم النصر أحمد النماري كَمْحترف، فاللاعب من أبرز المواهب الشابة، وجاء العقد معه بجهُود المشرف السني. كنعان الكنعاني “.

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وسلط أحمد العجلان الضوء على تألق اللاعب أحمد النماري مع النصر الموسم الماضي، حيث سجل 9 أهداف لفريق شباب الأصفر.

وتجدر الإشارة إلَّى أن الفريق الكروي الأول لنادي الشباب يقدم مستويات مبهرة فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023. حيث يتصدر جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 9 نقاط فِيْ 3 مباريات.

وأحرز الليث 11 هدفا فِيْ المباريات الثلاث دون أن تهتز شباكه شباكه متفوقا على “حامل اللقب” نادي الهلال الذي يحتل حاليا المركز الثاني.

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