مفاجأة الصرامي تشعل معركة الهلال والنصر بشأن كنو .. “قرار رسمي”

أشعل الناقد الرياضي سعود الصرامي أزمة بين الهلال والنصر، فِيْ قضية محمد كنو لاعب وسط القائد.

وكانت لجنة تسوية المنازعات قد منعت كنو إيقافًا لمدة 4 أشهر ومنعت الهلال من تسجيل صفقات جديدة لفترتي تسجيل، بعد أن وقع اللاعب عقودًا مع ناديين فِيْ نفس الوقت.

وأثارت التقارير، التي أشارت إلَّى أن مركز التحكيم الرياضي غير بعض القواعد الإجرائية، جدلًا لإعطاء الهلال فرصة تسجيل صفقات جديدة خلال موسم ميركاتو الصيفِيْ.

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الصرامي يشعل أزمة بين الهلال والنصر

ونشر الصرامي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر تغريدة قال فِيْها “انتبهُوا .. رسمياً السماح للنادي الكبير بالتسجيل”.

وتفاعل الجمهُور مع تغريدة الصرامي، مشيرا إلَّى أنه كان يشير إلَّى الهلال فِيْ النادي الكبير، فِيْ ظل الجدل الأخير فِيْ الشارع الرياضي السعودي.

وتزامنت تغريدة الصرامي مع طلب نادي الهلال إجراءات مؤقتة من المركز السعودي للتحكيم الرياضي، لتعليق قرار منع التسجيل الصادر عَنّْ غرفة تسوية المنازعات فِيْ قضية محمد كنو.