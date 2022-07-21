مفاجأة الموسم.. شكوى جديدة من النصر ضد الاتحاد فِيْ “فِيْفا”

يبدو أن الحرب بين ناديي النصر والاتحاد، فِيْ إطار معاملة النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، ستستمر لفترة طويلة.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، أثار مجلس إدارة النصر القضية مع الفِيْفا، مع إرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بما فِيْ ذلك مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية عقد اللاعب مع اللاعب. قلعة العالم.

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وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أن النصر رفع شكوى جديدة ضد الاتحاد، أمام غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفِيْفا”.

وأشار البكيري فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى شكوى النصر الجديدة أمام غرفة تسوية المنازعات “فِيْفا” ؛ كَمْا تضمنت التسجيلات الصوتية التي تم تقديمها للجنة المهنية السعودية.

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وأوضح الصحفِيْ الرياضي أن الشكوى الأولى ضد الاتحاد وحمد الله فِيْ الفِيْفا لم تتضمن هذه التسجيلات الصوتية.

وأضاف “طلب مسؤولو العالمية فِيْ الشكوى الثانية معاقبة نفس الأشخاص الذين طالبوا بمعاقبتهم من لجنة الاحتراف السعودية، والتي ادعى فهد بربعة، محامي النجم المغربي، عدم اختصاصه. “

جدير بالذكر أن باربا جادلت فِيْ الجلسة “المهنية” الثلاثاء الماضي أن اللجنة السعودية ليست مختصة. وذلك لأن القضية قيد النظر فِيْ “تفاصيلها الكاملة” أمام مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفِيْفا”.