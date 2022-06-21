مفاجأة الموسم .. مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس Apple iPhone 14 Pro Max ومميزاته

يتساءل الكثير من الناس حول العالم عن موعد إطلاق iPhone 14 pro max iPhone 14 pro max لما يحتويه من ميزات وهو من أفضل الهواتف في العالم ، ويحظى iPhone 14 Pro Max بشعبية كبيرة بين الناس لمن يحبون هواتف آبل وهناك العديد من المواصفات المتوفرة في آيفون 14 برو ماكس ، ويمكننا التعرف على أحدث المواصفات في آيفون 14 برو ماكس من خلال موقعنا .. تابعونا.

مواصفات iPhone 14 pro max

هناك الكثير من التغييرات التي حدثت في هاتف iPhone 14 Pro Max الجديد ، و iPhone 14 pro max ، وأجرت شركة Apple تغييرات في الهاتف ، وهناك أيضًا تغيير في السعر في هذا الإصدار ، ومن بين مواصفات iPhone 14 Pro Max هي كالتالي:

شاشة الهاتف 6.1 بوصة ، وعرض الهاتف 78.1 ملم ، وطول الهاتف 160 ملم ، ويأتي الهاتف بسماكة 7.65 ملم.

يزن الهاتف 232 جرامًا.

شاشة الهاتف تدعم اللمس المتعدد وهي مصنوعة من زجاج السيراميك وهي سوبر ريتينا.

الشاشة تدعم خاصية الـ HD وهي موجودة في جميع إصدارات الهواتف السابقة ، ولها خاصية أخرى مثل Dolby Vision.

الهاتف مقاوم للغبار والماء بعمق 6 متر.

الهاتف مزود بخاصية الدفع الإلكتروني.

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير ، وتدعم الشحن اللاسلكي والشحن السريع.

يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة ونظام تشغيل ISO 16.

يأتي الهاتف بعدة ألوان مثل الذهبي والفضي والأسود.

كاميرا iPhone 14 “iPhone 14”

يأتي هاتف iPhone 14 pro max بأربع كاميرات خلفية وتتمتع بدقة عالية ، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميجا بكسل وتدعم التثبيت البصري ، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل والكاميرا الثالثة تأتي بكاميرا عالية الدقة وتستخدم للتصوير الواسع واستخدامات الكاميرا الرابعة وهي أعمال العزل والبورتريه.

سعر آيفون 14 آيفون 14 برو ماكس في الدول العربية

iPhone 14 Pro Max متوفر في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 5200 ريال سعودي.

متوفر في مصر بسعر يبدأ من 25000 جنيه مصري.

متوفر في الامارات العربية المتحدة بسعر يبدأ من 4800 درهم.

يعتبر هاتف iPhone 14 pro max iPhone 14 pro max من أشهر الهواتف التي يبحث عنها الناس اليوم ، نظرًا لما لا يحصى من الميزات التي يوفرها لك هذا الهاتف ، حيث ستتمكن من الحصول على جودة الصور ونقاءها. الصوت معًا دون الحاجة إلى شراء أكثر من هاتف للحصول على هذه المزايا بعد الآن يمكنك الحصول على كل هذه الميزات الرائعة في هاتف واحد فقط.