مفاجأة| المولد ممنوع من المشاركة فِيْ المباريات رغم قرار “التحكيم”

الشارع السعودي ينتظر عودة النجم العالمي الكبير فهد المولد. المشاركة فِيْ المباريات مرة أخرى، خاضعًا لقرار مركز التحكيم الرياضي المحلي.

وأعلن “التحكيم”، الخميس، أنه يكفِيْ إيقاف المولد الأخير، فِيْ قضية المنشطات، والسماح له بالعودة إلَّى المباريات مرة أخرى.

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وبهذا القرار خُففت العقوبة المفروضة على النجم العالمي الكبير، فِيْ مايو الماضي، والتي نصت على إيقافه ؛ لمدة 18 شهرًا.

* تطورات مثيرة فِيْ “عقاب” فهد المولد

وفِيْ هذا السياق، كشف المحامي الرياضي أحمد الأمير، عَنّْ أنباء مثيرة بخصوص عودة المولد النبوي للمباريات خلال الفترة المقبلة.

وأشار الأمير، عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن المركز السعودي للتحكيم الرياضي سيرسل، خلال الساعات القليلة المقبلة، تعميما إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “إيه إم إيه”. “.”. “. بشأن تخفِيْف عقوبة الولادة.

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وأوضح القانون الرياضي أن “الفِيْفا” و “وادا” سيكون أمامهما 21 يوما – لن يشارك خلالها اللاعب فِيْ المباريات-. – استئناف قرار المركز السعودي للتحكيم الرياضي أمام المحكَمْة الرياضية الدولية “كاس”. إذا لم يكتفوا بمبررات تخفِيْف العقوبة.

وأشار إلَّى أنه فِيْ حال عدم استئناف “الفِيْفا” و “وادا” خلال 21 يوماً، فإن “التحكيم” سيرسل إليهما تعميماً جديداً. فِيْ ذلك الوقت، سيكون للمولود الحق فِيْ المشاركة فِيْ المباريات ؛ عادة.

وفِيْ حالة الطعَنّْ فِيْ القرار، أعلن أحمد الأمير أن كاس أمامه خياران، حتى يصدر حكَمْه النهائي فِيْ القضية. هُو كذلك

الاستمرار فِيْ إيقاف تشغيل المولد حتى صدور القرار النهائي.

– السماح للمولد بالمشاركة فِيْ المباريات حتى يتم اتخاذ القرار النهائي.

جدير بالذكر أن تقارير إعلامية مختلفة أكدت تعامل المولد مع نادي الشباب. للانضمام إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول، خلال الصيف الحالي لميركاتو ؛ بعد انتهاء عقده مع الاتحاد.