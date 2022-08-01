مفاجأة| النصر مهدد بـ”عقوبة قاسية”.. تحول خطير فِيْ قضية حمد الله

وشهدت قضية نادي النصر ضد الاتحاد والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله تحولا خطيرا أمام اللجنة السعودية لاحتراف وشروط اللاعبين السعوديين.

وتقدم النصر بشكوى رسمية ضد نادي الاتحاد وحمد الله أمام لجنة احتراف وشروط اللاعبين تضمنت “تسجيلات صوتية”. ويدعي وجود تحريض من قلعة العميد للنجم المغربي خلال الفترة المحمية من عقده مع المونديال.

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واستمعت اللجنة خلال الأيام الماضية إلَّى تصريحات عدد من مسؤولي نادي الاتحاد، إضافة إلَّى شهادة “شخص اعتباري” مطلع على الوقائع. بحسب مختلف الإعلاميين والتقارير الصحفِيْة.

* تحريف خطير فِيْ موضوع النصر والحمد لله

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن شهادة “الشخصية الاعتبارية” قلبت قضية الحمد الله رأساً على عقب.

ولم يوضح الصرامي كَيْفَ “انقلبت” قضية الحمد الله .. لكن تقارير صحفِيْة تشير إلَّى تعرض النصر لـ “عقوبات” لجنة الاحتراف وليس العميد الاتحادي.

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وبحسب هذه التقارير ؛ يمكن تعليق الانتصار من العقود “لفترتي تسجيل” ؛ على إنهاء عقد عبد الرزاق حمدالله فِيْ تشرين الثاني من العام الماضي. بدون أسباب مشروعة.

لعب حمدالله مع النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول فِيْ يناير 2022.