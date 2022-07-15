مفاجأة.. النصر يجدد عقد البرازيلي رسميا

كشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الجمعة، عَنّْ مفاجأة مدوية، حول تغيير مفاجئ داخل نادي النصر، قبل انطلاق الموسم الجديد.

ذكرت صحيفة الرياضية اليومية أن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر جدد عقد البرازيلي مارسيلو سالازار.

خلال الفترة الماضية، تردد فِيْ أكثر من مناسبة أن مارسيلو سالازار، المدير التنفِيْذي لكرة القدم، غادر قلعة العلمي هذا الصيف، كخطوة تدخل فِيْ طريق التصحيح، خاصة مع التعاقد مع المدرب الدولي رودي جارسيا.

وأفاد الرياضي، أن إدارة النصر جددت عقد سلازار، والذي بموجبه سيستمر للعام الثاني على التوالي مديرا تنفِيْذيا لكرة القدم بالنادي.

يذكر أن النصر عيّن مارسيلو سالازار، فِيْ ديسمبر من العام الماضي، وتولى مهام التوجيه الفني للنصر بشكل مؤقت بعد إقالة المدرب البرتغالي إيمانويل بيدرو من منصبه.

عمل سالازار فِيْ الجهاز الفني لمواطنه مانو مينيزيس والبرتغالي بيدرو إيمانويل، قبل أن يتولى إدارة الفريق خلفًا لحسين عبد الغني المدير التنفِيْذي السابق لكرة القدم.