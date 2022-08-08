ضم المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب نادي النصر، “ثلاثي جديد” فِيْ الفريق الأول لكرة القدم، قبيل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وقعت النصر 3 اتفاقيات رسمية – حتى الآن -. وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، الظهِيْر الأيسر الإيفواري جيزلان كونان، لاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو”.

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طلب “عاجل” من جارسيا لإدارة النصر قبل انطلاق دوري المحترفِيْن

بالإضافة إلَّى هذا الثلاثي، فإن إدارة النصرة، برئاسة مصالي المعمر، تتفاوض مع أسماء دولية أخرى. مرافقتها فِيْ أول فريق كرة قدم، هذا الصيف ؛ أبرزهم ثنائي الدفاع المركزي “الأمريكي جون بروكس والبلجيكي جيسون ديناير” وصانع الألعاب الصربي آدم ليجيتش.

* يقود جارسيا “الثلاثي الجديد” إلَّى النصر

وفِيْ هذا السياق كشف الإعلامي الرياضي أحمد الجدي أن جارسيا استدعى الثلاثي من فريق الشباب “عبدالعزيز العليوة ومشاري النمر وعبد العزيز الفرج”. لميدان النصر الحالي، فِيْ إسبانيا.

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وأشار الجدي فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن اللاعبين الثلاثة فِيْ طريقهم من أبها إلَّى ماربيا – حيث مقر المونديال- ؛ فِيْ وقت لاحق حققوا كأس الشباب العربي.

وتغلب المنتخب الأخضر السعودي على نظيره المصري (5-3) بركلات الترجيح، بعد تعادله فِيْ الوقت الأصلي والوقت الإضافِيْ (1-1)، فِيْ نهائي كأس العرب للشباب 2022.

ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الناس ينظرون إلَّى النمر. أنه الوريث الشرعي للنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي رحل عَنّْ نادي النصر فِيْ نوفمبر 2022. بعد خلافات قوية مع الإدارة.