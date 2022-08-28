مفاجأة| النصر ينسحب من صفقة “عوار”.. تعرف على الأسباب

كشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الأحد، عَنّْ آخر مستجدات كرة القدم للفريق الأول بنادي النصر، مع انطلاق دوري الروشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

افتتح النصر موسمه فِيْ دوري روشان السعودي بفوزه على نظيره الوحدة بهدف دون رد سجله فِيْنسينت أبو بكر محترفِيْ الفريق ليحصد أول ثلاث نقاط فِيْ العالم فِيْ طريقه لتحقيق الفوز. العَنّْوان.

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عين النصر المدرب الفرنسي رودي جارسيا لإدارة الفريق الأول لكرة القدم، مع إضافة 4 لاعبين فِيْ صيف 2022، حتى الآن هم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان وعبد الرحمن. غريب.

النصر ينسحب من صفقة العوار

أكدت تقارير صحفِيْة، أن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة موصلي معمر، انسحب فِيْ الساعات الماضية من التعاقد مع الفرنسي حسام عور لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، بسبب مبالغة اللاعب فِيْ مطالبه الاقتصادية.

وذكرت تقارير أن نادي النصر أنهى عقده مع ليون، لكن الطلبات المالية للاعب منعته من الانضمام إلَّى صفوف العالم، حيث يتركز اهتمام الإدارة حاليًا على تعزيز صفوف الفريق دفاعيًا.

حسام الأعور (24 عاما) شارك مع ليون تحت قيادة رودي جارسيا فِيْ 80 مباراة رسمية وسجل 15 هدفا.

النجم الفرنسي حسام العوار يريد الرحيل عَنّْ ليون، بعد أن بدأ مشواره الرياضي مع كرة القدم قبل أن يصل إلَّى الفريق الأول فِيْ 2016، لذلك لم تكن هناك وجهة أفضل من اللعب مع مدربه المفضل رودي جارسيا.

– عروض باللغة الإنجليزية

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن حسام عور على بعد خطوات من الانتقال إلَّى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وهُو نادي “كريستال بالاس ونوتنجهام فورست”، خلال الصيف الحالي لميركاتو.

حيث ذكرت الصحيفة أن عوار أنهى اتفاقه الشخصي على جميع شروط التعاقد مع نادي نوتنغهام فورست بخصوص انتقاله إليهم هذا الصيف.

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