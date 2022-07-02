مفاجأة.. الهلال السوداني يفاوض نجم الزمالك

كشفت تقارير صحفية، أن نجم فريق فريق الزمالك الأول لكرة القدم دخل دائرة اهتمامات نادي الهلال السوداني، ليتم ضمه إلى الميركاتو الصيفي.

أفادت تقارير أن نادي الهلال السوداني مهتم بالتعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك.

أبو جبل مرتبط بعقد مع الزمالك نهاية الموسم الحالي، لكن القلعة البيضاء لن تفتح الباب للتفاوض مع اللاعب، وأصبح المدرب فريرا معتمدا على خدمات عوض في الفترة الأخيرة.

وأشارت تقارير إلى أن نادي الهلال السوداني فتح بالفعل باب المفاوضات مع محمد أبو جبل لإدراجه في صفقة انتقال مجانية.

وأكدت تقارير سعودية في وقت سابق أن نادي النصر السعودي حصل على توقيع محمد أبو جبل، لكنه يحاول التخلص منه بإعارته أو بيعه لأي ناد بعد هبوط مستواه.