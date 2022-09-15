مفاجأة| الهلال يرد على البليهِيْ بـ”قرار حاسم”

لا يزال مستقبل النجم الدولي علي البلاحي قلب مدافع فريق الهلال الأول لنادي الهلال يثير الكثير من الجدل سواء فِيْ وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفض البلحي (32 عاما) عرضا رسميا من إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل. تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، لموسم رياضي أكثر، حتى صيف 2024، مقابل 4.5 مليون ريال. بحسب آخر التقارير الصحفِيْة.

اقرأ أيضا

بعد أزمة الانتصار قطري يستعد لـ «خطف» كنو من الهلال

“كاس” يصدم النصر ويمدح الله .. ويتوقع قرار “تحكيم” تاريخي

وبحسب هذه التقارير فإن المدافع الدولي الكبير يتواصل مع ناديي النصر والاتحاد. للتوقيع مع أحدهم، تمهِيْداً لمغادرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

موقف الهلال من «مساومات» نجومه

وفِيْ هذا السياق اعتبر الحكَمْ والكاتب الرياضي فهد الجهني تغريدة رافع الشهراني الوكيل التجاري للبليحي. التفاوض فقط ضد نادي الهلال.

ونفى الشهراني، صباح اليوم الخميس، التعاقد مع البليحي مع أي ناد آخر، مشيرا إلَّى أن اللاعب يركز حاليا على خدمة الزعيم الهلالي وأول فريق سعودي لكرة القدم.

وقال الجهني فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “تأكيد وكيل البليحي أن اللاعب لم يوقع مع أي ناد آخر … واضح من رغبته فِيْ المزيد من العروض، إذ عمل تسويقي واضح وصريح “.

أنظر أيضا

وكيل البليحي يفاجئ الهلال … ويكشف حَقيْقَة التوقيع مع النصر والاتحاد

وكشف الكاتب الرياضي أن الهلال يرفض المماطلة والمساومة من أي لاعب كرة قدم فِيْ الفريق الأول مهما كان اسمه.

وفِيْ الختام أعرب فهد الجهني عَنّْ رغبته فِيْ ألا يجدد مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقد علي البلاحي الذي ينتهِيْ الصيف المقبل.