حطم الصحفِيْ الرياضي عبد العزيز الأولى مفاجأة كبيرة بشأن قضية النجم البرازيلي جوليانو دي باولا ضد نادي النصر.

وقررت المحكَمْة الدولية للرياضة “كاس” حرمان نادي النصر من التعاقدات، فِيْ شتاء ميركاتو المقبل، فِيْ حال عدم دفع مبلغ 22 مليون ريال إلَّى جوليانو. قيمة المتأخرات.

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ولعب النجم البرازيلي فِيْ صفوف القلعة الدولية من 2022 إلَّى 2022، قبل أن ينتقل إلَّى الفريق الأول لنادي باشاك شهِيْر التركي.

الهلال يسدد جزاء الفوز فِيْ قضية جوليان

وفِيْ هذا السياق، كشف الأولى عَنّْ انتهاء مهلة دفع نادي الهلال، تضامناً مع النجم الدولي محمد كانو، غرامة 20 مليون ريال، خلال أسبوع.

وأجبرت غرفة تسوية المنازعات، بدعم من مركز التحكيم الرياضي، الهلال وكانو على دفع 20 مليونا و 307 ألف ريال للنصر. بعد أن جدد اللاعب عقده مع الزعيم رغم توقيعه مع يونيفرسال كاسل.

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وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن النصر سيستخدم هذه الأموال لدفع الجزاء فِيْ قضية جوليانو، أو حتى دفع قيمة صفقة النجم عبد الرحمن غريب للنادي الأهلي.

يشار إلَّى أن النصر استأجر غريب من صفوف فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم هذا الصيف مقابل 25 مليون ريال.