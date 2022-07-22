مفاجأة| الهلال “ينقذ” حمد الله فِيْ قضية النصر.. والبلوي يدفع الثمن

لا يوجد حاليا أي صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي باستثناء الكفاح من أجل النصر مع نادي الاتحاد والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته رفع مجلس إدارة النصر القضية مع “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم وتم عرض تسجيلات صوتية. وتتضمن مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية عقد اللاعب، مع قلعة العلمي.

فِيْ اليومين الماضيين، رد الحمد الله ومسؤولون نقابيون بـ “طلبات” بعدم اختصاص لجنة الاحتراف. لأن القضية بكل تفاصيلها معروضة على الفِيْفا.

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وفِيْ هذا السياق كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي أن “عدم اختصاص الاتحاد” للجنة المهنية سيكون صحيحا بنسبة 100٪. إذا كانت القضية تتعلق بـ “تحريض” الحمد الله على التخلي عَنّْ الانتصار. أين ستكون “الفِيْفا” ؛ هُو المسؤول فِيْ هذه الحالة.

ونقل آل الشيخي، فِيْ تصريحات تلفزيونية، بيان لجنة الاحتراف فِيْ قضية النجم الدولي محمد كنو المتوسط ​​على ملعب نادي الهلال.

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وأشارت المحكَمْة الرياضية إلَّى أن “الاحتراف” أحال قضية الانتصار على الهلال ومحمد كانو إلَّى غرفة تسوية المنازعات، حتى لا تتكرر العقوبات، وتخضع لعدم الاختصاص.

وأكد أحمد الشيخي أن اللجنة المهنية لن تكون مسؤولة إلا عَنّْ معاقبة مديري نادي الاتحاد برئاسة الرئيس التنفِيْذي حميد البلوي، إذا ثبت أنهم تفاوضوا مع الحمد الله مخالفاً للقواعد.

واضاف “ان لائحة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفِيْفا) تمنع معاقبة مسؤولي الدولة للنادي المخالف، وتجعل ذلك من اختصاص اللجان المحلية”.

وأشار الشيخي إلَّى أن العقوبة القصوى التي يمكن أن يتعرض لها نادي الاتحاد فِيْ قضية حمدالله. هُو حظر إبرام عقود “فترتي تسجيل”.