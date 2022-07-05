مفاجأة| “انتقال نجم أبها إلَّى الاتحاد”.. تصريحات رسمية

قدم أحد نجوم فريق كرة القدم الأول لنادي أبها نفسه بـ “نعم” ضد الاتحاد، خلال السوق الصيفِيْ الحالي، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

بدأ الاتحاد الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بـ “القوة”. حيث تم الإعلان رسميًا عَنّْ العقد مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول.

اقرأ أيضا

النصر مهدد بعقوبة تاريخية. 100 مليون أو خصم نقطة لصالح الهلال

الاتحاد “يتفق” مع نجم الهلال .. ومفاجأة صادمة بحجازي .. !!

ووقع سانتو، الذي سبق له تدريب فالنسيا وتوتنهام هُوتسبير، عقودًا تربطه بقلعة العميد، لمدة موسمين، حتى 30 يونيو 2024، مقابل 8 ملايين يورو.

* تصريحات نجم أبها عَنّْ نادي الاتحاد.

وفِيْ هذا السياق، أعلن مدافع أبها مهند القايدي عَنّْ رغبته الكبيرة فِيْ الانضمام إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد.

وقال القايدي فِيْ تصريح صحفِيْ “تلقيت العديد من العروض لمغادرة أبها هذا الصيف، وأتطلع إلَّى اللعب بقلعة العميد”.

وأعرب المدافع البالغ من العمر 24 عاما عَنّْ إعجابه الكبير بالنجم البرازيلي رومارينهُو مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم الأول.

اعتبر مهند القايدي أن رومارينهُو أفضل محترف فِيْ الملاعب السعودية، حيث قدم مستويات مبهرة لسنوات، خاصة فِيْ موسم 2022-2022.