مفاجأة بخصوص مصير صلاح محسن مع الأهلي

أعطت تقارير إعلامية مفاجأة مدوية بشأن مصير مهاجم الأهلي صلاح محسن بالدورة المقبلة.

أكدت تقارير إعلامية أن هناك اتجاهًا داخل النادي الأهلي للاستغناء عن خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير إلى أن صلاح محسن اقترب من مغادرة القلعة الحمراء بعد أن طالبت أصوات في لجنة التخطيط وكذلك شركة كرة القدم الاستغناء عن اللاعب.

فشل صلاح محسن في إقناع الجهاز الفني للأهلي ولجنة التخطيط بالنادي بمستواه الفني في الموسم الماضي، رغم أنه أتيحت له فرصة المشاركة في مباريات الفريق بشكل منتظم.

ويفضل مديرو الأهلي الاستغناء عن صلاح محسن والتعاقد مع مهاجم جديد لدعم الفريق.

يستعد الأهلي لمواجهة اتحاد الإسكندرية، يوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.