مفاجأة بشأن رحيل لاعب النصر الجديد عن فنربخشة

كشفت تقارير صحفية عن سبب رحيل لويس جوستافو من صفوف فريق كرة القدم الأول لنادي فنربخشة التركي.

واندلعت تقارير صحفية مفاجأة بشأن رحيل لويس جوستافو من صفوف الفريق الأول لنادي النصر السعودي لكرة القدم، من صفوف فنربخشة التركي.

وأشارت التقارير إلى أن جيسوس، مدرب فريق فنربخشة التركي، أبلغ إدارة النادي أنه لا يريد أن يستمر اللاعب لويس جوستافو مع الفريق، بسبب بطء المباراة والتمريرات الخاطئة ومستواه المنخفض بشكل عام.

وهو أن نادي النصر السعودي أعلن رسميًا، منذ ساعات، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، عن التعاقد مع لويس جوستافو، في إطار التعاقدات الصيفية الحالية، بعقد يمتد إلى حد موسم واحد، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.