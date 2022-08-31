مفاجأة| بعد استقالة النفِيْعي.. تيسير الجاسم يعود إلَّى الأهلي

يقترب أسطورة الأهلي تيسير الجاسم من العودة للنادي مرة أخرى بعد رحيل “الرئيس” ماجد النفِيْعي.

وقدم النفِيْعي، ظهر اليوم الأربعاء، استقالته رسمياً من رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي. بعد الغضب الشعبي الكبير عليه.

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غضب جماهِيْر الاهلي. يأتي ذلك بعد الهبوط التاريخي لفريق كرة القدم الأول، إلَّى الدوري الأصفر 2022-2023، وفشله فِيْ الفوز فِيْ أول يومين.

تيسير الجاسم يقترب من العودة للأهلي

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المقرب من كازا الأهلي، أن وليد معاذ سيتولى رئاسة النادي، خلال الساعات القليلة المقبلة، خلفًا للنفِيْعي.

وتولى معاذ منصب نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمستشار القانوني للنادي فِيْ وقت سابق.

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وكشف سعيد فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن مجلس إدارة معاذ الجديد ؛ سيضم الأسطورة تيسير الجاسم.

ولعب الجاسم مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم من 2002 إلَّى 2022، قبل أن ينتقل إلَّى النصر الكويتي الذي مثل لموسم رياضي واحد فقط، قبل الاعتزال.