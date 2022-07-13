مفاجأة| “بند سري” فِيْ عقد الاتحاد مع طارق حامد

لا يزال انتقال النجم المصري الدولي طارق حامد إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد يثير الكثير من الحبر فِيْ وسائل الإعلام السعودية والعربية.

ووقع حامد (33 عاما) عقود إعارة الاتحاد، ابتداء من الموسم الرياضي الجديد 2022-2023، بعد دخوله الفترة المجانية من عقده مع نادي الزمالك المصري.

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إلا أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد أبدى غضبه من إدارة أنمار الهِيْلي. حسم صفقة النجم المصري -دون علمه- مطالبا إياه بالتراجع رسميا عَنّْ ضم اللاعب.

* بند سري فِيْ عقد النقابة مع طارق حامد

خشية أن يتقدم طارق حامد بشكوى ضد النادي، فِيْ حال فسخ عقده. كشفت تقارير مصرية عَنّْ “بند سري” فِيْ الصفقة الدولية الرئيسية مع العميد كاسل.

أفادت التقارير أن الإدارة الاتحادية وضعت بنداً يسمح له “بإلغاء” عقد طارق حامد فِيْ أي وقت أو إعارته لنادٍ آخر.

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وذكرت تقارير أنه يجب على الاتحاد إعارة طارق حامد إلَّى أي نادٍ آخر ؛ سيُلزم بدفع نصف قيمة راتبه ؛ حسب هذا المقال.

يشار إلَّى أن النجم المصري من الزمالك وقع عقودًا تربطه بنادي الاتحاد، لمدة 3 مواسم، حتى 30 يونيو 2025، مقابل 6 ملايين دولار (2 مليون دولار سنويًا).