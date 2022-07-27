مفاجأة| بن نافل يريد “التخلص” من نجم الهلال فورا.. ولكن !

حاليا، لا رأي لنادي الهلال، باستثناء مستقبل النجم البرازيلي ماثيوز بيريرا، مع الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وانضم بيريرا إلَّى الهلال، صيف 2022، من فريق وست بروميتش ألبيون لكرة القدم الأول، فِيْ أغلى عملية فِيْ التاريخ، بقيمة تقدر بـ 90 مليون ريال سعودي.

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وبعد عام واحد فقط مع الزعيم، يندفع النجم البرازيلي العظيم ؛ ترك صفوف فريق كرة القدم الأول هذا الصيف والعودة إلَّى أوروبا أو دول السامبا.

* مفاجأة من الهلال للنجم البرازيلي

وفِيْ هذا السياق، فجرت شبكة ‘بيساندو دا بولا’ مفاجأة من العيار الثقيل، أيضا بشأن إرادة مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بالتخلص من ماثيوز بيريرا.

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وكشفت السلسلة أن السبب الوحيد فِيْ التصاق الهلال بـ “بيريرا”، حتى الآن ؛ هُو حرمان فريق كرة القدم الأول من العقود خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

وأعلنت السلسلة أن الهلال استغنى عَنّْ نجمه ؛ فِيْ حالة قبول الاستئناف ورفع عقوبة الحرمان من العقود ؛ وسيسهل انتقال بيريرا إلَّى نادي بوتافوجو البرازيلي آنذاك.

يشار إلَّى أن غرفة فض المنازعات أعلنت فِيْ وقت سابق حرمان نادي الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو رغم توقيعه على منافسه النصر.