فِيْ مفاجأة تاريخية “تسعد” الملايين … تقود المملكة العربية السعودية حاليًا عرضًا ثلاثيًا لاستضافة كأس العالم 2030.

يشارك المنتخب السعودي لكرة القدم فِيْ مونديال “الدوحة 2022″، المقرر إقامته فِيْ منطقة الشرق الأوسط، للمرة الأولى فِيْ التاريخ.

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أسفرت قرعة كأس العالم 2022 عَنّْ وضع الفريق الأخضر فِيْ المجموعة C، إلَّى جانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

السعودية تقود عرضا ثلاثيا لاستضافة كأس العالم

كشفت تقارير مصرية عَنّْ اتفاق مبدئي بين وزراء الرياضة فِيْ السعودية ومصر واليونان. لتقديم ملفها لاستضافة مونديال 2030.

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وأشارت التقارير إلَّى أن وفداً مصرياً زار المملكة العربية السعودية فِيْ الأيام الأخيرة ؛ حيث تمت دراسة كافة التفاصيل التي تضمنت تقديم ملف مضيف متميز يحظى بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفِيْفا” وتصويت الجمعية العمومية.

السعودية ومصر لديهما “بنية تحتية مذهلة”. بعد الازدهار الكبير فِيْ عصر القيادة العقلانية فِيْ البلدين، تمكنا من تنظيم كأس العالم مع اليونان.