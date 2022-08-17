مفاجأة ترسم شكل قميص الهلال والنصر.. رعاية جديدة بـ200 مليون

تستعد إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل ونظيره فِيْ النصر برئاسة مصالي المعمر للإعلان عَنّْ صفقة رعاية ضخمة ستكون على صدر الفريقين.

أنهى الهلال عقده مع إعمار بعد قرابة ثلاث سنوات من الرعاية، بينما أنهى النصر عقده مع الاتحاد للطيران قبل عام.

ووقع الهلال وخصمه النصر صفقتين رعاية مع نادي القدية حصل كل منهما على 100 مليون ريال.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، يستعد ناديا الهلال والنصر، صباح اليوم الاثنين، لإعلان صفقة رعاية كبيرة على صندوق قمصان الفريقين، قرابة 100 مليون دولار. ريال. كل.

وكانت الصحيفة تحفظت على ذكر اسم الراعي واكتفت بالقول إنه مركز ضخم فِيْ العاصمة السعودية الرياض.

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وأوضح أن الإعلان عَنّْ الرعاية الجديدة سيتم بثه على شاشة التلفزيون، وأن العقدين فِيْ اللحظات الأخيرة من مراحل التفاوض.

وينتظر جماهِيْر الهلال والنصر الإعلان الكبير عَنّْ الرعاية الجديدة وشكل القميص، وسط زيادة إنفاق إدارتي بن نافل والمعمر فِيْ السنوات الأخيرة، إلَّى أكثر من نصف مليار ريال سنوي.

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