مفاجأة تهز الدوري السعودي.. طالع التفاصيل

جدول أهم مباريات اليوم في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية بشأن استقالة أحد قادة أندية دوري المحترفين السعودي خلال الفترة المقبلة.

حيث أوضح الإعلامي الرياضي إبراهيم الفاريان، أن رئيس نادي كبير قدم استقالته من منصبه، وينتظر الإعلان الرسمي.

وكتب الفاريان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يوم السبت “الجدل يزول .. وأنا أفهمه يا فهيم”.

وربط قطاع كبير من الجماهير تغريدة الإعلام الرياضي بمستقبل ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي جدة ومديره التنفيذي موسى المهياني اللذين يواجهان حملة شرسة للبقاء. بعيدا عن مناصبهم.

ويرى آخرون أن أنمار الهيلي رئيس نادي اتحاد جدة، هو المقصود، في حال تأكد أن الاتحاد تعاقد مع النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله في خرق للعقد، مع الرئيس التنفيذي للنادي حميد البلوي. المتهم الأول في القضية، خارج.