كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عَنّْ كواليس حوار عبد الرحمن غريب جناح الأهلي مع وكيل أعماله حول مستقبله.

وبحسب آخر المعلومات، يصر غريب على ترك الأهلي فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي، بعد هبوط فريق كرة القدم الأول إلَّى “الدوري الأصفر”.

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وتلقى جناح الرقعي البالغ من العمر 25 عامًا عروضًا مغرية من الهلال والنصر والاتحاد، بالإضافة إلَّى ناديي الشباب والوحدة.

ومع ذلك، ورد أن عبد الرحمن غريب اختار الهلال، برغبته فِيْ المغادرة لمدة عام، لدوري الخليج، ثم العودة إلَّى الفريق الأزرق، إذا ثبتت عقوبة الحرمان من العقد ضد القائد.

* حَقيْقَة انتقال عبد الرحمن غريب إلَّى الخليج

وفِيْ هذا السياق نفى الصرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير “تويتر” خروج غريب إلَّى إحدى الدوريات الخليجية. بحسب تقارير إعلامية.

وأكد الكاتب الرياضي أن غريب أبلغ وكيله أنه لن يترك الأهلي إلا للانتقال لفريق نادي الهلال الأول لكرة القدم.

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وأوضح سعود الصرامي، أن الجناح الدولي الشاب، فِيْ حوار مع وكيل أعماله، أكد أنه سيستمر مع الأهلي فِيْ الدوري الأصفر، فِيْ حال ثبوت العقوبة على الهلال.

الهلال محروم حاليا من العقود بقرار من غرفة تسوية المنازعات. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو رغم توقيعه من قبل نادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة.