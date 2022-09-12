مفاجأة.. “ثقة” البلطان تتسبب فِيْ عودة نواف العابد لقائمة الأخضر

وعلق الصحفِيْ عيسى الجكَمْ، على وجود النجم نواف العبد فِيْ قائمة المنتخب السعودي، التي أعلن عَنّْها رينارد، الأحد، استعدادا لمباراتين وديتين فِيْ سبتمبر 2022.

أعلن المدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينارد، دعوة 26 لاعبا لقائمة منتخب السعودية لكرة القدم، فِيْ إطار الاستعدادات لكأس العالم قطر 2022، والتي انتهت بعدة مفاجآت، أثارت جدلا كبيرا فِيْ المجال الرياضي. تواصل اجتماعي.

وشهدت قائمة المنتخب السعودي حضور نواف العبد بعد غياب طويل عَنّْ تمثيل الأخضر، ما يقربه من التواجد فِيْ مونديال “قطر 2022”.

– بالتان يعيد المصلي إلَّى اللون الأخضر

وفِيْ هذا السياق علق عيسى الجوكام “العبد يعود من بعيد. وكان البلطان واثقا من أنه سيعود إلَّى التألق بعد إزالة إصابته”.

وأضاف “عاد إلَّى القائمة الخضراء بعد أن برع فِيْ تصفِيْات كأس العالم 2022، ومنعته الإصابة من المشاركة فِيْ روسيا”.

وانضم العبد لصفوف الشباب فِيْ صيف 2022 من نادي الهلال بعدما اشترى البلطان باقي عقده مع المتصدرين.

– ماذا فعل المصلي مع الشاب

منذ انضمامه إلَّى صفوف الشباب، لعب العبد 43 مباراة فِيْ جميع المسابقات، بلغ مجموعها 1884 دقيقة، وسجل 4 أهداف، وسجل 9 أهداف أخرى.

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