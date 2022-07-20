مفاجأة.. جاريدو مرشح لتدريب منتخب مصر الأوليمبي

كشفت تقارير إعلامية أن المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للأهلي، دخل دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن الاتحاد المصري لكرة القدم تواصل عبر محمد بركات عضو مجلس الإدارة مع عدد من المدربين الأجانب لإدارة الفريق الأولمبي.

وأشارت التقارير إلى أن جاريدو تصدر قائمة المدربين المرشحين لقيادة الفريق الأولمبي، نظراً للخبرة التي يمتلكها والنجاحات التي حققها في معظم خبراته التدريبية.

حقق جاريدو عدة نجاحات خلال مسيرته التدريبية، حيث قاد نادي فياريال الإسباني إلى التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وقاد الفريق إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، قبل أن يتدرب على النادي البلجيكي بروج وريال بيتيس الإسباني. .

كما أن لديه فهم جيد لكرة القدم العربية والأفريقية، حيث قاد الأهلي المصري للنجاح في كأس السوبر المحلية وكأس الاتحاد الأفريقي، وكذلك كأس الاتحاد مع الرجاء المغربي، وتولى إدارة فرق عربية مهمة مثل الاتفاق السعودي. والعين الإماراتية ونجم الساحل من تونس والوداد من المغرب.

يشار إلى أن الفرنسي باتريس بوميل مرشح قوي أيضًا لتدريب المنتخب الأولمبي المصري خلال الفترة المقبلة.

من المتوقع أن يحسم مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم ملف مدرب المنتخب الأولمبي المصري خلال الفترة المقبلة.