مفاجأة جديدة بشأن أزمة أبو جبل مع النصر السعودي

أكد أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، أن نادي النصر السعودي أخطر الدولي محمد أبو جبل حارس مرمى فريق وايت كاسل الأول لكرة القدم، بإدراجه في القائمة.

جاء قرار الفوز السعودي خوفا من شكوى اللاعب من الأول وفسخ العقد من جانب واحد.

وقال أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “خاص .. النصر السعودي أبلغ محمد أبو جبل بإدراجه في القائمة خوفًا من إنهاء العقد من جانب واحد وشكوى اللاعب ضد النادي، ومن ثم الحصول على كامل قيمة عقده.

أبو جبل يطالب بإنهاء عقده مع الزمالك

وفي سياق متصل، كشف الصحفي أحمد شوبرت عن مفاجأة كبيرة فيما يتعلق باللاعب الدولي محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والمنتخب المصري.

وأكد أحمد شوبرت في تصريحات متلفزة أن محمد أبو جبل طلب إنهاء تعاقده مع نادي الزمالك بسبب رغبته في التوجه إلى المملكة العربية السعودية لحل أزمته مع نادي النصر.

وأضاف شوبرت أن لدى محمد جبل وثيقة توقيع مع مسؤولي الانتصار تتعلق بتوقعه الانضمام إلى العالم بعد الدول الأفريقية، وهناك من جانبه رفض الاستمرار في أغسطس.

وتابع “الزمالك رفض وقال إنك بطبيعتك تكملنا”.