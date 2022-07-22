نقل الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي لجمهُور النصر أخبارًا سارة عَنّْ مستقبل اللاعب الكاميروني الدولي فنسنت أبو بكر، إلَّى جانب المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

نجح النصر مؤخرًا فِيْ التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا بعقد لمدة عامين، وبالتالي سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعبين الأجانب وصفقات جديدة ضمن اختصاصه.

وانضم أبو بكر إلَّى النصر فِيْ صيف 2022 قادما من بشكتاش فِيْما وقع مشاريبوف مع قلعة العلمي فِيْ يناير من نفس العام.

وهُو أنه انتشرت أنباء، خلال الأيام الماضية، عَنّْ رحيل فِيْنسينت أبو بكر من النصر بقرار من رودي جارسيا، وارتبط اسم المهاجم الكاميروني بالانتقال إلَّى صفوف القطريين من نادي النصر. الغرافة فِيْ سوق الصيف.

كتب عبدالعزيز العصيمي، المقرب من نادي النصر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الجمعة، “الغول الكاميروني سيصل إلَّى المخيم خلال الساعات القليلة المقبلة”، مؤكدا بذلك استمرار أبو. البكر مع كتيبة العلم للموسم المقبل.

يشار إلَّى أن المهاجم الكاميروني العظيم، منذ وصول كاستيلو إلَّى المونديال، سجل 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، خلال 27 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات.

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