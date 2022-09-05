مفاجأة| حسين عبدالغني “يصدم” النصر فِيْ أزمة الهلال وسالم الدوسري

وجه حسين عبد الغني، أسطورة نادي النصر ورئيسه التنفِيْذي السابق، صفعة لجمهُور العلم فِيْ أزمة الهلال مع نجمه الدولي سالم الدوسري، فِيْ مباراة العلم. فتح .

فاز الهلال بنتيجة (1-0) على الفريق الكروي الأول لنادي الفتح، فِيْ اليوم الثالث من مسابقة دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

اقرأ أيضا

نجم النصر “يعرض” على الأهلي فِيْ أغرب صفقات 2022 .. وقرار معاذ

هل ينهِيْ نجم الهلال عقده قبل “قمة” الزمالك .. حَقيْقَة القرار المفاجئ

النصر يرد على “الرياضة” .. قرار عاجل بعد إحراج عائلة معمر المسلية

وعَنّْدما تم استبداله فِيْ الدقيقة 72 من المباراة، احتج الدوسري على الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق، و “ضرب” يد مدير الكرة سعود كريري، فِيْ مشهد محرج للغاية.

* تصريحات حسين عبد الغني بشأن أزمة سالم والهلال

واعتبر عبد الغني، فِيْ تصريحات تليفزيونية، أن تصرف سالم طبيعي للغاية. وليس فِيْه إهانة.

وأشارت أسطورة نادي النصر إلَّى أن الدوسري رفض ترك المستطيل الأخضر. إثبات رغبتك فِيْ مساعدة الفريق الأول لنادي الهلال الكروي خلال المباراة.

أنظر أيضا

“المحترف ونجم النصر” .. الأهلي يعلن رسمياً عَنّْ صفقتين رفِيْعتي المستوى

سالم الدوسري “يقلد” الحمد الله. هل ينتقل من الهلال إلَّى الاتحاد

بن نافل يغري نجم الاتحاد بعد “تجديد رئاسته للهلال” … واللاعب يرد

وأشاد حسين عبد الغني بـ “طريقة تعامل” رامون دياز مع أزمة سالم الدوسري، وأشار إلَّى أنه نجح فِيْ احتوائها بشكل رائع.

جماهِيْر نادي النصر استغلت أزمة الدوسري. للسخرية من “أجواء” نادي الهلال خلال الساعات القليلة الماضية.