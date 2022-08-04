مفاجأة| حمد الله يطلب “العودة” إلَّى النصر.. وتحرك عاجل من الاتحاد

يوما بعد يوم تبرز مفاجآت جديدة فِيْ علاقة النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

ولعب حمدالله لنادي النصر فِيْ الفترة من أغسطس 2022 حتى نوفمبر 2022 حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.

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فِيْ يناير من العام الجاري، انضم النجم المغربي الكبير إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد، على أساس انتقال مجاني. لتصعيد “قضية” فوز لجنة المحترفِيْن السعودية التي أصدرت جزاءات “الإيقاف” و “منع التسجيل” بحق اللاعب والعميد قلعة.

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من جهته كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي أن مجلس إدارة الاتحاد قدم مجموعة من الاختبارات لـ “الاحتراف” أثناء التحقيق فِيْ القضية. للحيلولة دون معاقبة النادي، الحمد لله.

وأشار الشيخي، عبر حسابه على موقع المدونات الصغيرة “تويتر”، إلَّى أنه من بين الأدلة التي قدمها نادي الاتحاد، نفِيْ اتهامه بتحريض عبد الرزاق حمدالله على مغادرة قلعة العالم والانتقال إلَّى العميد. وطالب النجم المغربي “نفسه”، بالعودة إلَّى الانتصار من جديد.

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وأوضح القانوني الرياضي أن مسؤولي نادي الاتحاد أبلغوا لجنة احتراف وشروط اللاعبين أن حمدالله طلب من إدارة النصر العودة للفريق الأول لكرة القدم، بعد أيام قليلة من إنهاء عقده فِيْ نوفمبر الماضي.

وأضاف مسؤولو العميد “كَيْفَ دفعَنّْا اللاعب لمغادرة النصر خلال فترة الحماية من عقده، وطالب بالعودة لفريقه السابق بعد الإنهاء” بحسب الأمير.

وأشار أحمد الأمير إلَّى أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي استخدم هذا الدليل. فِيْ محاولة لتجنب العقاب من النادي والحمد لله.