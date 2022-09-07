مفاجأة| حمد الله “يمنع” انتقال ثنائي الهلال إلَّى النصر

فِيْ مفاجأة رفِيْعة المستوى، قد يلعب النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، قلب هجوم فريق الاتحاد الكروي الأول، دورًا كبيرًا فِيْ منع انتقال ثنائي الهلال إلَّى النصر.

قبل أيام، ارتبط اسم علي البلحي وناصر الدوسري، أول ثنائي كرة قدم لنادي الهلال، بـ «الانتقال» إلَّى النصر.

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ويدخل البليحي والدوسري الفترة الحرة لعقودهما مع الهلال يناير المقبل. فِيْ ذلك الوقت، لديهم الحق فِيْ التوقيع لأي نادٍ آخر، دون الحاجة للعودة إلَّى الإدارة.

– فما علاقة حمدالله بـ «انتقال» ثنائي الهلال إلَّى النصر

يعتمد النصر بالدرجة الأولى على “الإغراء المالي” ؛ إقناع البليحي والدوسري بعدم تجديد عقودهما مع الهلال والانتقال إلَّى قلعة العلم.

لكن هذا الإغراء المالي يمكن عكسه بالفوز، فِيْ الفترة المقبلة، بعد الأحداث الطارئة، فِيْ قضية النادي ضد حمدالله.

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وبحسب صحيفة “الشبابية” والإعلامي الرياضي محمد الأميري، سيصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” قرارًا خلال الأيام المقبلة ؛ ودفع الفوز يدفع الشرط الجزائي فِيْ عقد الحمدالله والمقدر بـ 83 مليون ريال سعودي.

لعب حمدالله فِيْ صفوف النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن تنهِيْ إدارة مصالي المعمر عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وكشف المعمر فِيْ وقت سابق أن النصر لجأ إلَّى العروض المجانية، صيف 2022، لخفض المصروفات، وبالتالي فإن غرامة النادي البالغة 83 مليون ريال، ستجعله بالتأكيد غير قادر على استدراج النجم وخطفه. .