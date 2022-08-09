مفاجأة.. حمد الله “ينقذ” النصر من عقوبة دولية خطيرة

فجّر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الهِيْلي، مفاجأة من أعلى المستويات، خلال تحقيقات لجنة الاحتراف السعودية، فِيْ قضية النصر والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، الذي سرب فِيْ الساعات القليلة الماضية.

وأعلنت لجنة الاحتراف السعودية فِيْ وقت سابق، حرمان الاتحاد من عقود “لفترة قياسية” مع وقف الحمدالله لـ “4 أشهر”. اتهم بالتفاوض خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب مع الفريق الكروي الأول لنادي النصر.

اقرأ أيضا

السويكت “يرهب” الاتحاد .. أخطر مفاجأة بالنصر والحمد لله

الهلال “الضحية” .. جارديم ينافس الاتحاد على “خليفة” الحمد الله

لعب النجم المغربي فِيْ صفوف القلعة العالمية من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى العميد، فِيْ الشتاء الماضي ميركاتو “يناير 2022”.

* الحمد الله “ينقذ” النصر من العقاب الدولي الخطير

وكشف مسؤولو الاتحاد، أمام لجنة الاحتراف السعودية، أن حمدالله كان من الممكن أن يفسخ عقده مع نادي النصر، دون الحاجة إلَّى تحريض من قلعة العميد، كَمْا تدعي إدارة الموصلي لعائلة معمر.

وأشارت النقابة -حسب التسريبات- إلَّى تأخر النصر فِيْ دفع أكثر من “راتبي”، ولله الحمد. مما يمنحك الحق فِيْ إنهاء عقدك، وتقديم شكوى رسمية إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفِيْفا”.

شكوى حمدالله كان من الممكن أن تكون قد تسببت فِيْ معاقبة النصر بـ “الحرمان” من العقود، بالإضافة إلَّى غرامات مالية كبيرة.

أنظر أيضا

النصر يطلب رسميا الحمد الله .. والاتحاد “يعرض” المولد على آل معمر

رسميا | العربي يعلن التعاقد مع السومة الأهلي .. ويكشف عَنّْ مفاجأة ..

وأوضح العميد أن النجم المغربي راعى الـ “العشرة” مع النصر ومديريه، ولم يرغب فِيْ تقديم أي شكوى ضد النادي، حتى تفاجأ بـ “إنهاء” عقده.

وأكد نادي الاتحاد أن حمدالله تواصل مع الإدارة العالمية وطلب العودة لفريق كرة القدم الأول مرة أخرى، لأن الإنهاء غير قانوني. مما يدل على عدم وجود أي تحريض من قيادة أنمار الهِيْلي للاعب.