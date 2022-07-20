مفاجأة| حَقيْقَة “اعتزال” كاريلو وتوديعه الهلال

بمناسبة الذكرى الرابعة لدخوله نادي الهلال، قرر النجم البيروفِيْ أندريه كاريلو مستقبله مع فريق كرة القدم الأول.

فِيْ 21 يوليو 2022 تعاقد الهلال مع أندريه كاريو لموسم واحد على سبيل الإعارة من الفريق الأول لنادي بنفِيْكا البرتغالي.

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خلال صيف عام 2022، تمكن مجلس إدارة الزعيم، برئاسة فهد بن نافل، من “شراء” عقد النجم البيروفِيْ بشكل نهائي.

* حَقيْقَة اعتزال كاريو وداعا للهلال

وفِيْ حديثه لبرنامج “Full Deporte”، أعرب كاريو عَنّْ سعادته بتواجده فِيْ صفوف الهلال والعيش فِيْ السعودية، مؤكداً رغبته فِيْ البقاء لفترة طويلة.

وقال نجم الهلال “ألعب لأكبر ناد فِيْ آسيا، وحققت معه إنجازات كبيرة، وهذا أفضل بكثير من الانتقال إلَّى فريق أوروبي، والمنافسة لتجنب الهبوط”.

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واعتبر أندريه كاريو أن النجاحات التي حققها مع قائد الهلال ستشجع العديد من نجوم بيرو على الانتقال إلَّى الملاعب السعودية فِيْ السنوات المقبلة.

بخصوص اعتزاله كرة القدم الدولية، بعد رحيل ريكاردو جاريكا، مدرب المنتخب البيروفِيْ، نفى كاريو ؛ هذه شائعات تماما تؤكد أن البلد أكبر من أي نجم أو مدرب.