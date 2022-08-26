مفاجأة| خطة الأهلي لـ”التخلص” من نجمه.. جلسة حاسمة

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفِيْعي، عملية “الإفراج” عَنّْ أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب السوق الصيفِيْ الحالي.

وتراجع الأهلي للمرة الأولى فِيْ تاريخه، بعد أن احتل المركز الخامس عشر “قبل الأخير” فِيْ تصنيف دوري المحترفِيْن السعودي، للموسم الرياضي الماضي 2022-2022.

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بدأ الراقي مشاركته الأولى فِيْ “الدوري الأصفر”، بتعادل مثير للإعجاب على أرضه، أمام الفريق الكروي الأول لنادي القيصومة، بهدف لنفسه.

جلسة حاسمة بين الأهلي وفِيْليب براداريتش

وذكرت صحيفة “الرياضية” اليومية، أن المسؤولين عَنّْ النادي الأهلي سيعقدون “جلسة” مع الكرواتي فِيْليب برادريتش لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وكشفت الصحيفة أن إدارة الأهلي ستتوصل خلال الجلسة إلَّى اتفاق مع براداريتش، على “إنهاء” عقده بالاتفاق المتبادل.

وأشار إلَّى أنه فِيْ حالة موافقة النجم الكرواتي، سيتعاقد النادي مع مدافع مركزي أجنبي، قبل إغلاق باب الميركاتو رسميًا، لكن فِيْ حال رفضه، فإنه سيستمر مع فريق كرة القدم الأول، حتى نهاية عقده. .، فِيْ صيف عام 2023.