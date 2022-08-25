مفاجأة.. رئيس لجنة الكفاءة المالية “يبرئ” النصر ويصدم الخليج

كشف عبدالله كبوحه رئيس لجنة الكفاءة المالية عَنّْ حَقيْقَة شكوى نادي الخليج ضد النصر لحصول الأخير على شهادة الكفاءة المالية رغم عدم دفع 500 ألف ريال وهُو مبلغ مساهمة التكافل بعد انتقال علي لقمي. إلَّى النصر فِيْ موسم 2022-2022.

أعلن نادي النصر، أمس الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه سيحصل على شهادة الكفاءة المالية صيف 2022.

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الكفاءة المالية، التي تسمح لأندية دوري روشان للمحترفِيْن، بتسجيل لاعبين جدد فِيْ صيف 2022، فِيْما تنتهِيْ المهلة، كَمْا أعلنت وزارة الرياضة، مع آخر ساعات ظهر يوم 21 أغسطس.

– الاستجابة الحاسمة من الكفاءة المالية

وعلق كبوحة فِيْ تصريحات تليفزيونية على مطالب نادي الخليج بحرمان النصر من شهادة الكفاءة المالية، حيث قال “النصر كشف لنا المطالبة المالية الخليجية، وأكد النصر أنها ما زالت معلقة. “فِيْ غرفة تسوية المنازعات، وأكدنا صحة ذلك وتم استبعاده”.

حكَمْت لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم لصالح نادي الخليج بمبلغ 500 ألف ريال وهُو مبلغ مساهمة التضامن بعد انتقال علي لقمي إلَّى النصر فِيْ موسم 2022 -2022.

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