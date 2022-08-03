مفاجأة| رغم عقوبة الاحتراف.. حمد الله متاح لخوض المباريات

أطلق الإعلامي الرياضي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر مفاجأة مدوية بشأن عقوبة إيقاف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله المحترف فِيْ صفوف الاتحاد.

وأعلنت لجنة احتراف وشروط اللاعبين إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة. لأنه تفاوض مع الاتحاد، خلال فترة عقده المحمية، مع أول فريق كرة قدم لنادي النصر، وحرم العميد من التعاقدات، فِيْ الشتاء التالي ميركاتو.

عقوبات مهنية وتأتي فِيْ سياق “التسجيلات الصوتية” التي قدمها النصر، والتي بموجبها تفاوض الاتحاد والحمد الله، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العالم.

وكتب سعود الصرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر” “القرارات لم تكتسب« الأحكام النهائية ».

وأضاف الإعلامي الرياضي “حمدالله جاهز للعب المباريات، وسيتناشد الاتحاد مركز التحكيم الرياضي لإلغاء القرارات الصادرة بحقه”.

وأثار الصرامي الجدل برسالة للإعلام الناصري سعيدا بقرارات لجنة الاحتراف وشروط اللاعب هل تبحث عَنّْ انتصارات وهمية لن تنجح

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