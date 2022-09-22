مفاجأة| رودي جارسيا قد “يحرم” الهلال والنصر من لقب أبطال آسيا

يبدو أن الهلال والنصر سيواجهان صعوبة بالغة فِيْ الفوز بالنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

يدخل الهلال فِيْ المشاركة فِيْ النسخة المقبلة من البطولة القارية. بعد فوزه بلقب الدوري السعودي للمحترفِيْن، للموسم الرياضي الماضي 2022-2022.

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أما الفوز فهُو بحاجة للفوز بلقب الدوري فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 أو كأس خادم الحرمين الشريفِيْن. للمشاركة فِيْ البطولة القارية.

* صعود عملاق آسيوي جديد يرعب الهلال والنصر

خلال الموسم الرياضي الحالي، ظهر عملاق آسيوي جديد سيخيف جميع المشاركين فِيْ دوري أبطال آسيا، النسخة المقبلة.

وهذا العملاق. إنه يتعلق بنادي الشارقة من الإمارات العربية المتحدة، الذي شكل فريقًا مرعبًا – بالمعَنّْى الحقيقي للكلمة – خلال صيف ميركاتو الحالي ؛ كن مرشحًا قويًا لتمثيل بلدك فِيْ البطولة القارية 2023-2024 وحتى تتويج باللقب.

وضم الفريق الإماراتي مجموعة من النجوم العالميين. فِيْ الصدارة المهاجم الإسباني باكو ألكاسير ولاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش والمدافع اليوناني كوستاس مانولاس.

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والشيء المضحك أن اثنين من هؤلاء الثلاثي كانا هدفِيْن كبيرين للفرنسي رودي جارسيا مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم.

وطالب جارسيا إدارة نادي النصر برئاسة مصل معمر بالتعاقد مع بيانيتش من برشلونة الإسباني ومانولاس من أولمبياكوس اليوناني لكنهم لم يفعلوا.

فِيْ الأساس، هناك أنباء عَنّْ أن قيادة الشارقة، لهذه الخيارات ؛ جاء ذلك بعد أن تفاوض النصر معهم واستعد اللاعبون للانتقال إلَّى منطقة الشرق الأوسط.

ويبقى السؤال الآن هل الشارقة سبب لحرمان الهلال والنصر من لقب دوري أبطال آسيا 2023-2024