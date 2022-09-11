مفاجأة رينارد.. 3 نجوم جدد فِيْ المنتخب السعودي قبل كأس العالم 2022

فاجأ المدرب الفرنسي، هِيْرفِيْه رينارد، المركز الرياضي، مساء الأحد، باستدعاء 3 لاعبين جدد لقائمة المنتخب السعودي لكرة القدم، فِيْ معسكر سبتمبر، استعدادا لمونديال قطر 2022.

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أعلن المنتخب السعودي عَنّْ دعوة 26 لاعبا إلَّى القائمة الرسمية التي تواجه الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية، فِيْ مباراة ودية، فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، استعدادا لكأس العالم، التي تنطلق فِيْ قطر، فِيْ نوفمبر المقبل. .

مفاجأة رينارد … 3 نجوم جدد فِيْ المنتخب السعودي قبل مونديال 2022 …

وشهدت قائمة المنتخب السعودي لكرة القدم، على مستوى الغياب، عدة مفاجآت، منها إقصاء عبد الرحمن غريب نجم النصر، وعبد الرحمن العبود جناح الاتحاد، إضافة إلَّى عبد الله العبد. – معيوف حارس الهلال.

إضافة إلَّى ذلك، ظهر 3 لاعبين لأول مرة، فِيْ مشوارهم الكروي، على القائمة السعودية، وهم رياض شراحيلي، وأحمد بامسعود، وعوض الناشري، الأمر الذي دفعَنّْا فِيْ “السعودية الرياضية”، إلَّى ة ما تم تقديمه فِيْ السعودية. دوري روشان موسم 2023.

وتمكن شراحيلي من الظهُور فِيْ 3 مباريات مع أبها فِيْ دوري روشان السعودي، بعد أن مدد العقد حتى صيف 2024. بالإضافة إلَّى ذلك، لوحظ أداء اللاعب الجيد فِيْ خط الوسط.

أما بماسود الظهِيْر الأيسر، بعد انتقاله من الفِيْحاء إلَّى الاتحاد، فقد أصبح لاعباً أساسياً فِيْ كرة القدم السعودية، فِيْما يواصل عوض النشيري الذي ارتقى إلَّى صفوف فريق الفِيْحاء الأول الاتحاد الحصول على الفرص. للمشاركة رغم تواجد المصري طارق حامد والبرازيلي برونو هنريكي فِيْ خط الوسط.