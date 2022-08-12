مفاجأة سارة لطارق حامد في اتحاد جدة..طالع التفاصيل

قرر المدرب البرتغالي نونو سانتو، مدير فريق الاتحاد جدة الأول لكرة القدم، موقفه النهائي بشأن بقاء طارق حامد مع الكابتن في الموسم الجديد.

توصلت إدارة اتحاد جدة إلى اتفاق نهائي مع المدرب البرتغالي لمنحه فرصة لقاء الدولي المصري في المعسكر الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي، بعد أن كان مترددًا سابقًا في إتمام الصفقة خلال الانتقالات المقبلة من الصيف.

قرر سانتو بشكل نهائي الإبقاء على طارق حامد في الموسم المقبل وعدم اتخاذ قرار بتركه من على جدران العميد بعد الإشادة بمستواه الفني خلال المعسكر الإعدادي.

وانتشرت أنباء عن عدم إدراج الدولي المصري طارق حامد في القائمة الأولى لفريق الاتحاد جدة لكرة القدم، بعد الحظر المفروض على النادي السعودي.

وبحسب القرار، فإن عقوبة وقف التسجيل لن تؤثر على تسجيل طارق حامد الذي سيشارك بشكل طبيعي، حيث سيتم تنفيذ العقوبة في فترة التسجيل المقبلة.

وأصدرت لجنة الاحتراف قرارا بوقف قيد اتحاد جدة لمدة وتوقيف عبد الرازق حمدالله لمدة 4 أشهر.