مفاجأة| سانتو يزلزل الاتحاد.. قرار عاجل جديد فِيْ صفقة طارق حامد

فاجأ المدرب البرتغالي، نونو إسبيريتو سانتو، مجلس إدارة النادي، برئاسة أنمار الهِيْلي، بقرار جديد، بالتعاقد مع النجم المصري طارق حامد.

وحصلت الإدارة الاتحادية على توقيع طارق حامد، لمدة 3 مواسم، مقابل 6 ملايين دولار، بعد دخوله المدة المجانية لعقده مع أول فريق كرة قدم فِيْ نادي الزمالك المصري.

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إلا أن سانتو طالب قبل ذلك بـ “التراجع” عَنّْ عقده مع النجمة المصرية. لم يقتنع بقدرات اللاعب وقرر الصفقة دون موافقته.

* قرار جديد لمدرب الاتحاد فِيْ معاملة طارق حامد

وفِيْ هذا السياق كشفت صحيفة المدينة عَنّْ قرار جديد للمدرب البرتغالي الذي اختار ادارة الهِيْلي بين حلين بخصوص مستقبل طارق حامد. كالآتي

– نقله إلَّى أي نادٍ سعودي فِيْ موسم 2022-2023. لتراقبه عَنّْ كثب.

– اعتماد عقدك رسميًا مع الاتحاد فِيْ حالة تعذر تسويقه.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن نونو سانتو “سيوظف” طارق حامد، كَمْا يراه مناسبًا لقدرات اللاعب، إذا استمر فِيْ الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الجديد.