كشفت آخر أنباء الصحف، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عَنّْ طبيعة إصابة النجم أحمد شراحيلي، مدافع الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد.

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أثار النجم أحمد شراحيلي، الذي انضم إلَّى الاتحاد صيف 2022، قادمًا من الشباب، مخاوف شريحة كبيرة من الشارع الرياضي السعودي، بعد اشتباك عَنّْيف مع رومان متريتا، فِيْ لقاء الرائد، فاز فِيْها زملاء المدرب البرتغالي نونو سانتو بهدف نظيف.

مفاجأة “سعيدة” فِيْ إصابة أحمد شراحيلي مع الاتحاد ..

وذكرت صحيفة “الميدان الرياضي” فِيْ عددها الصادر صباح اليوم، أن إصابة أحمد الشراحيلي كانت التواء فِيْ أربطة الكاحل.

وأكد أن شراحيلي أجرى فحوصات طبية فِيْ الاتحاد، حيث أكد أن الإصابة كانت فِيْ أربطة الكاحل، ما يعَنّْي أن اللاعب بحاجة للعلاج والتأهِيْل، فِيْ الفترة المقبلة، دون الكشف عَنّْ مدة غيابه الرسمي عَنّْ كرة القدم. .. الملاعب.

وعلق أحمد الشراحيلي لـ “الرياضية”، فِيْ نسختها الورقية صباح الأحد، بما شعر به فور سقوطه أرضا فِيْ مباراة الاتحاد، موضحا أنه “يخشى” كثيرا، إذ كان يعتقد أن الإصابة. كان فِيْ الركبة.

توقع بعض الكتاب الرياضيين إصابة أحمد الشراحيلي بـ “تمزق فِيْ الرباط الصليبي”.

يشار إلَّى أن الاتحاد سيلعب مباراته المقبلة، الخميس المقبل، 15 سبتمبر، أمام الخليج، عَنّْدما يستضيفه على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية فِيْ جدة، ضمن الجولة الرابعة من “روشان” السعودي. الدوري.