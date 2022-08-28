مفاجأة سعيدة.. ماذا ينتظر فهد المولد بعد انضمامه إلَّى الشباب

يتوقع النجم فهد المولد، بعد توقيع عقود انضمامه إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الشباب، للمواسم الثلاثة المقبلة، مفاجأة سعيدة، بحسب آخر معاينات صحفِيْة، مساء الأحد.

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أوقفت لجنة مراقبة المنشطات النجم فهد المولد 18 شهرا بعد أن ثبت أن مهاجم الاتحاد حصل على مواد طبية محظورة كرياضي قبل أن يستأنف اللاعب البالغ من العمر 26 عاما للتحكيم الرياضي السعودي. مركز.

انتهى عقد النجم فهد المولد مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ 1 يوليو 2022.

مفاجأة سعيدة. ماذا ينتظر فهد المولد بعد انضمامه إلَّى حركة الشباب

خفض المركز السعودي للتحكيم الرياضي العقوبة على فهد المولد، حيث أعلن عَنّْ إمكانية مشاركته مرة أخرى فِيْ مباريات كرة القدم بشكل رسمي.

وأوضحت صحيفة “عكاظ”، مساء الأحد، أن النجم فهد المولد على وشك أن يتلقى مفاجأة سارة، بعد أن وقع عقود إعارته لـ “الشباب”، فور عودته لكرة القدم. مجالات.

وأوضح أن المدرب الفرنسي، هِيْرفِيْ رينارد، قرر استدعاء النجم فهد المولد لقائمة المنتخب السعودي فِيْ سبتمبر المقبل، فِيْ إطار استعدادات الأخضر للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

وأوضح أن النجم فهد المولد من بين عَنّْاصر المنتخب السعودي المشارك فِيْ مونديال 2022.

جدير بالذكر أن عقد النجم فهد المولد مع الشباب يتضمن الحصول على 15 مليون ريال سعودي، مع عقد يستمر حتى صيف 2025.