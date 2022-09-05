نشرت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، مؤخرًا، ظهر اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا أوضحت فِيْه بعض تفاصيل الحصول على ترخيص الأهلي والاتحاد الذي سمح لهما بتسجيل لاعبين جدد فِيْ الدوري. صيف 2022.

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واستطاع الاتحاد فِيْ صيف 2022 جلب 7 نجوم إلَّى الفريق الأول لكرة القدم وهم محمد الصيعري وأحمد بامسعود وعبد الله الجدعاني وزكريا هُوساوي وأحمد الشراحيلي والأنجولي هِيْلدر كوستا والمصري طارق حامد.

أما الأهلي فِيْ عهد ماجد النفِيْعي، قبل استقالته من منصبه، فقد استطاع التعاقد مع 5 لاعبين فِيْ صيف 2022، وهم إبراهِيْم الزبيدي التونسي يوسف العبدلي، لويس جرابان من الغابون، ليساندرو الزوغاري من الأرجنتين ورينان ريبيرو من البرازيل.

مفاجأة سعيدة من وزارة الرياضة لـ “الأهلي والاتحاد”

وأوضحت وزارة الرياضة، فِيْ بيان رسمي، تفاصيل أندية الدرجة الأولى والثانية التي ستحصل على شهادة الكفاءة المالية.

المفاجأة التي كشفت عَنّْها وزارة الرياضة، لعشاق رياضة الشارع السعودي، أن الاتحاد استطاع دفع قرابة 38 مليون ريال، منها 3 ملايين فقط مخطط لها، رغم الأزمة الاقتصادية التي طالت مجلس إدارة الرئيس أنمار. الهايلي.

بالإضافة إلَّى الاتحاد، أوضح الريادة أن ماجد النفِيْع قبل استقالته من رئاسة الأهلي دفع قرابة 48 مليون ريال، ولم يتبق منه سوى 64 ألف ريال.

يأمل كل من الاتحاد والأهلي أن يعود الفريقان مرة أخرى إلَّى منصة التتويج فِيْ مسابقة الدوري السعودي، حيث تغيب الأول منذ عام 2009، بينما تم هبوط الأخير إلَّى منافسات الدرجة الأولى.