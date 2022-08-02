مفاجأة.. شركة الكرة بالأهلي تدرس إقالة ريكاردو سواريش

أعطت تقارير صحفية مفاجأة بشأن مصير البرتغالي ريكاردو سواريس مع الأهلي، بعد تراجع نتائج الفريق الأحمر وابتعاده عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل أداء الفريق تحت إدارته في الفترة الحالية.

وتولى البرتغالي ريكاردو سواريس المهمة الفنية للأهلي خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمدة موسمين.

وأكدت تقارير صحفية أن شركة الأهلي لكرة القدم تدرس إقالة مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم ريكادو سواريس في الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير إلى أن شركة كرة القدم تدرس رحيل سواريز بعد نهاية الموسم الحالي، مشيرة إلى أن ياسين منصور رئيس الشركة أبدى استعداده لدعم النادي ماليًا لتوظيف مدير كبير في الفترة المقبلة.

تعادل الأهلي مع المقاولون العرب في اليوم الأخير من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة نتيجة 26 مباراة.

يحتل الزمالك المركز الأول في جدول الدوري المصري برصيد 66 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة.