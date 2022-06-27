مفاجأة.. صحيفة تكشف موعد وصول مدرب منتخب مصر الجديد للقاهرة

كشف تقرير في الصحافة البرتغالية، عن موعد وصول البرتغالي باولو سوزا إلى القاهرة، من أجل توقيع العقود، استعدادًا لتدريب أول فريق كرة قدم مصري، بعد رحيل إيهاب جلال.

وأكدت صحيفة ريكورد البرتغالية، أن باولو سوزا سيصل غدا الثلاثاء لبدء مهمته في تدريب الفريق المصري الأول لكرة القدم، بعد رحيل المدرب البرازيلي فلامنجو، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقاد إيهاب جلال المنتخب المصري لكرة القدم، في 3 مباريات فقط، بداية من غينيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث فاز بهدف دون رد.

بينما خسر أمام إثيوبيا بثنائية دون إجابة، في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وخسر في آخر مباراة ودية له مع المنتخب الوطني، أمام كوريا الجنوبية، بأربعة أهداف مقابل واحد، والتي سيحسمها المجلس العسكري. مجلس اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بإقالته.