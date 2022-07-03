مفاجأة.. عبد الله السعيد على رادار فاركو

في مفاجأة غير متوقعة، أدار عبدالله السعيد لاعب وسط فريق بيراميدز الأول لكرة القدم والمنتخب المصري، حسابات فريق نادي فاركو بقيادة البرتغالي نونو الميدا، من أجل دعم الفريق البرتقالي في كرة القدم الجديدة. الموسم.

يهدف المدرب البرتغالي لفريق فاركو إلى التعاقد مع عبدالله السعيد بشكل رسمي خلال الموسم المقبل، من أجل الاستفادة من القدرات الفنية الهائلة للاعب وخبرته الكبيرة بفضل تجاربه السابقة مع الأهلي والإسماعيلي والأهرام، كما وكذلك مشاركته مع المنتخب المصري.

تدرس إدارة نادي فاركو ملف العرض الصيفي قبل بدء المفاوضات الرسمية لضم عبدالله السعيد من نادي بيراميدز.

يتقاضى عبدالله السعيد راتبا سنويا قدره 30 مليون جنيه مصري، كأعلى راتب للاعب مصري في مسابقة الدوري، يساوي رمضان صبحي، الجناح الحالي لفريق بيراميدز والأهلي السابق.

وخاض السعيد 32 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم وسجل 3 أهداف فقط وسجل 8 أهداف.