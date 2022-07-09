مفاجأة ..عمرو وردة معروض على الزمالك

اندلعت تقارير صحفية يونانية، مفاجأة كبرى، بشأن ظهور اللاعب المصري عمرو وردة، على رادار نادي الزمالك، بعد انتهاء عقده مع أنورثوسيس.

وكان موقع “أمدة” القبرصي قد نشر تقريرًا أمس أوضح فيه أن عمرو وردة طلب 600 ألف يورو لقبول تجديد عقده مع أنورثوسيس الموسم المقبل.

وذكر الموقع أن المبلغ الذي طلبه عمرو وردة سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في الدوري القبرصي.

انتهى عقد عمرو وردة مع المنتخب القبرصي نهاية الموسم الماضي، إذ لم يكن لديه سوى صفقة لموسم واحد.

وبحسب شبكة “فوس أونلاين” اليونانية، فإن أم عمرو وردة تبحث عن فريق جديد للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف أن وكيل عمرو وردة قدم اللاعب المصري لنادي الزمالك، لمعرفة موقفه من الانضمام للقلعة البيضاء.

وأشار إلى أن اللاعب ليس لديه أي عرض في الوقت الحالي، وإذا لم يجد أي عرض مناسب يمكنه العودة للدوري المصري عن طريق الزمالك.

يشار إلى أن وردة تألق مع المنتخب القبرصي، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري القبرصي، فيما لعب اللاعب المصري 39 مباراة لصالح أنورثوسيس، وأحرز 11 هدفًا، وسجل 10 أهداف أخرى.