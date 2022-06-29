مفاجأة..عمر السومة معروض على الزمالك

عمر السومة

فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن اتفاقات الموسم الجديد لنادي الزمالك، وتعزيز خط الهجوم، وهو الشغل الشاغل للإدارة في الوقت الحالي.

وقال شبانة في تصريحات متلفزة عبر برنامج “بوكس تو كيس” الذي تبثه قناة ETC الفضائية، إن إدارة الزمالك تلقت ترشيح بعض الوسطاء لتعيين النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي. فريق جدة، بعد هبوط الرقعي إلى الدرجة الثانية السعودية.

من جانبها، أرسلت إدارة الزمالك الملف إلى المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، لحل الأمر بشكل نهائي، إما بالموافقة أو الرفض على العملية.

ستكون مهمة ضم السوري عمر السومة، بعد هبوط الأهلي جدة، أسهل من أي وقت مضى، وسيقلص اللاعب طلباته المالية، مقارنة بما كان يحصل عليه مع المنتخب السعودي.

وختم شبانة أن الزمالك يسعى لتقوية الخط الهجومي ببعض اللاعبين وعروض السوبر بسبب النقص الحاد الذي يعاني منه الفريق وتذبذب مستوى ثنائي عمر السعيد والتونسي سيف الدين الجزيري بشكل كبير. . .